Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) is niet van plan om verregaande anti-alcoholplannen in te voeren. De Telegraaf berichtte eerder dat de bewindsman onder meer plannen zou hebben om alcohol te weren in sportkantines en de verkoop van wijn en speciaalbier in de supermarkt te verbieden. Dit klopt volgens Van Ooijen niet, hij zegt dat het slechts om inventarisaties gaat.