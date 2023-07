De BoerBurgerBeweging (BBB) heeft in negen van de tien provincies met een nieuwe coalitie een plek gekregen in het college. Alleen in Utrecht maakt de partij, die op 15 maart voor het eerst meedeed aan de Provinciale Statenverkiezingen en overal de meeste stemmen kreeg, geen deel uit van het bestuur. In die provincie werd BBB al vroeg in het formatieproces aan de kant geschoven.