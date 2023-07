Olie- en gasconcern Shell handelt nog altijd in Russisch gas, hoewel het bedrijf had toegezegd daarmee te stoppen. Dat meldt activistengroep Global Witness, die gegevens over grondstoffenhandel heeft geanalyseerd. Het gaat om de handel in vloeibaar gemaakt aardgas (lng) uit Rusland, waar Shell volgens de analyse vorig jaar in bijna een op de acht gevallen bij betrokken was.