Directeur William Burns van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft afgelopen week met Sergej Narysjkin, het hoofd van de Russische inlichtingendienst SVR, gebeld over de Wagneropstand. Dat melden de Amerikaanse kranten The New York Times en The Wall Street Journal. Tijdens het gesprek zou Burns het Kremlin hebben verzekerd dat de Verenigde Staten geen rol hebben gespeeld in de kortstondige muiterij.