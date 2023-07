Afschaffing slavernij in hele land herdacht en gevierd

Door heel Nederland wordt zaterdag tijdens Keti Koti de afschaffing van de slavernij herdacht en gevierd. Naast de nationale herdenking in Amsterdam zijn er in elke provincie activiteiten, herdenkingen met kransleggingen en plengoffers of festivals met theater, dans, muziek en gezamenlijk eten. Daarmee wordt stilgestaan bij het feit dat het dit jaar precies 150 jaar geleden is dat er definitief een einde kwam aan slavernij onder Nederlands bewind.