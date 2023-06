Over ongeveer twee jaar en hooguit binnen zeven jaar is de Stad aan ’t Haringvliet van het gas af en grotendeels overgegaan op het gebruik van waterstof voor het verwarmen van huizen en gebouwen. Het dorp met zo’n 1500 inwoners op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee heeft in grote meerderheid voor de collectieve en gesubsidieerde overstap naar waterstof gestemd.