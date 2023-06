Het totale aantal klachten over de eindexamens voor middelbare scholieren is opgelopen tot bijna 312.000. Dat meldt het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) op de laatste dag van het tweede tijdvak. Eerder was al duidelijk dat het recordaantal meldingen dat vorig jaar werd gedaan, 285.700, was verbroken.