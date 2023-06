De voedselzekerheid in het Verenigd Koninkrijk is in gevaar door het grote gebrek aan arbeidskrachten in de voedingsindustrie. Dat stelt een onafhankelijke onderzoekscommissie in een rapport. De commissie adviseert de overheid daarom om een regeling te verlengen waardoor meer buitenlandse arbeidskrachten in de Britse voedingsbranche kunnen komen werken.