Schouten buigt zich over ‘belangrijk’ rapport bestaansminimum

Het sociaal minimum „moet niet alleen kloppen op papier, maar ook in de dagelijkse praktijk van mensen”. Dat zegt minister Carola Schouten, die over armoedebeleid gaat, in reactie op een rapport dat stelt dat het bestaansminimum tekort komt. Er is een miljardeningreep nodig om mensen op het sociaal minimum genoeg geld te geven om rond te komen én mee te komen, aldus de commissie. „Dit is een belangrijk rapport”, zegt Schouten. Het kabinet zal de aanbevelingen gebruiken in de onderhandelingen over de begroting van volgend jaar.