Prinses Alexia neemt komend jaar een tussenjaar. Dat vertelde zij vrijdag tijdens het persgesprek na de zomerfotosessie in Den Haag. „Beetje reizen, werken en van alles”, zei de 18-jarige Alexia over haar tussenjaar. Volgens de middelste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn „er heel veel plannen”, maar: „Er is nog niets gepland.”