Ook slavenregisters Aruba en Sint Eustatius digitaal in te zien

Informatie over tot slaafgemaakte mensen op Aruba en Sint Eustatius is vanaf vrijdag digitaal te raadplegen. Het Nationaal Archief en het Archivo Nacional Aruba hebben online databases gepubliceerd met de persoonsgegevens van vele honderden slaafgemaakten. Bij het project was onder meer de stichting Historische Database Suriname betrokken, een samenwerkingsverband van de nationale archieven van Suriname en Nederland, de Radboud Universiteit in Nijmegen en de Anton de Kom Universiteit van Suriname.