Dat het landbouwakkoord vorige week dinsdag klapte, kwam grotendeels door een misverstand, heeft landbouwminister Piet Adema tijdens een debat in de Tweede Kamer gezegd. Er bestonden verschillende ideeën over het „huiswerk”. Ook hielp het niet dat minister-president Mark Rutte op het moment van klappen niet aanwezig was, aldus Adema.