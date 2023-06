Gelderland beschermt stuifzandgebied De Haere bij ’t Harde

’T HARDE (ANP). Gelderland neemt maatregelen om het stuifzandgebied De Haere op de Veluwe te beschermen. Het gebied is aangewezen als plaats waar alleen beperkte en rustige recreatie is toegestaan, om de kwetsbare natuur zo min mogelijk te belasten. De Haere, dat ten zuidwesten van ’t Harde ligt, is het leefgebied van zeldzame dieren en gewassen, zoals planten en mossen die tegen grote temperatuurverschillen tussen dag en nacht kunnen.