De oppositie in de Tweede Kamer dringt tevergeefs aan op duidelijkheid van het CDA over de termijn waarbinnen de doelen van het stikstofbeleid gehaald moeten worden. Tweede Kamerlid Eline Vedder laat weten dat het precieze jaartal haar „eigenlijk niet zo interesseert”. Voor de christendemocraten is van belang „dat de sector het mee kan maken”.