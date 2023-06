Cao universiteiten: 9 procent meer loon en meer vaste contracten

Werknemers van universiteiten krijgen binnenkort een loonsverhoging van 9 procent. Ook kunnen ze een eenmalige uitkering tegemoetzien, die varieert van 800 euro voor mensen in de hoogste salarisschalen tot 1200 euro voor werknemers in de laagste schalen. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland (UNL) en de vakbonden hebben daar een akkoord over bereikt, zo laten ze weten. In het onderhandelaarsakkoord is verder afgesproken dat meer wetenschappers in vaste dienst moeten komen.