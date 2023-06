Regio komt met alternatief voor aanpak knooppunt A1 - A30

De Regio Foodvalley komt met een oplossing voor de aanpak van het knooppunt A1 - A30 bij Barneveld, waar dagelijks lange files staan. Minister Mark Harbers (Infrastructuur) besloot onlangs om zeventien infrastructurele projecten, waaronder de aanpak van het knooppunt, te pauzeren omdat er geen stikstofruimte voor is. De acht gemeenten in de Gelderse en Utrechtse Vallei stellen nu voor om in elk geval het zuidelijke deel van het knooppunt aan te pakken, omdat uitstel „desastreuze gevolgen” zal hebben voor „een van de belangrijkste economische corridors van Nederland”.