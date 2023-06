De verkoop van vouwwagens is het afgelopen jaar flink toegenomen, meldt brancheorganisatie Kampeer en Caravan Industrie (KCI). In 2022 werden bijna 3200 nieuwe ‘tenttrailers’ verkocht, tegen 2600 een jaar eerder. Dat komt neer op een stijging van bijna 21 procent. In 2019 gingen minder dan 2000 exemplaren van de hand.