Per 1 juli geldt in de gehele gemeente Amsterdam een messenverbod, schrijft de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema woensdag in een raadsbrief. „Dit betekent dat het naast wapens die in de Wet wapens en munitie zijn verboden ook niet langer is toegestaan om gebruiksmessen in de openbare ruimte te dragen”, aldus de burgemeester. Gebruiksmessen zijn bijvoorbeeld koksmessen of hobbymessen.