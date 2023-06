Chipmakers Nvidia en AMD zakken op licht lager Wall Street

De chipfabrikanten Nvidia en Advanced Micro Devices (AMD) behoorden woensdag tot de verliezers op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers reageerden op een bericht van zakenkrant The Wall Street Journal dat de Verenigde Staten strengere regels willen invoeren voor de export van chips die worden gebruikt voor kunstmatige intelligentie (AI) aan China. Washington vreest dat China de AI-chips kan gebruiken voor militaire doeleinden en het hacken van computersystemen.