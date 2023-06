Er is iets tragisch aan de gang, zegt prof. Franck Meijboom. Ethiek is zijn vak, hij is nauw betrokken bij maatschappelijke vraagstukken rond dieren in de samenleving – maar bij de miljoenen gezonde kippen die geruimd zijn vanwege de vogelgriep, wint de economie het van de ethiek. Totdat het systeem over zichzelf struikelt.