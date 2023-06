De Staat heeft niet onrechtmatig gehandeld toen hij besloot een rekenrente voor pensioenen in te voeren die ertoe leidde dat de pensioenen jarenlang niet konden worden verhoogd. Dat heeft de voorzieningenrechter in Den Haag besloten in een kort geding van een gepensioneerde man uit Leeuwarden tegen de Staat. De zaak is een tegenslag voor claimstichting PensioenVoldoen.NL van oud-politicus Henk Krol. Die steunde de Friese man.