De twee Nederlandse frietbakkers die in Oekraïne gratis snacks uitdelen aan inwoners keren terug naar huis. Het duo zat dinsdagavond in een restaurant in het Oekraïense Kramatorsk, dat tijdens een raketaanval werd getroffen. Als het lukt om het raam van de beschadigde koelwagen te laten repareren verwachten ze zaterdagavond terug in Nederland te zijn, zegt Franky van Hintum, een van de twee frietbakkers.