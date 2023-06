BBB krijgt grote stem in waterschappen, maar invloed onduidelijk

De BoerBurgerBeweging (BBB) krijgt ook in de waterschappen een belangrijke rol. Uiterlijk deze week moeten alle waterschappen een nieuw dagelijks bestuur hebben gevormd. Alle schappen hebben al een coalitieakkoord bekendgemaakt, in de laatste worden de bestuursleden nog benoemd. In een groot deel doet BBB de komende vier jaar mee. Wat dat zal betekenen voor het beleid in de schappen, is volgens de Unie van Waterschappen lastig te voorspellen.