Farmaceut Pfizer ging maandag omlaag op Wall Street nadat bekend was geworden dat de farmaceut is gestopt met de ontwikkeling van een medicijn tegen obesitas uit veiligheidsoverwegingen. Beleggers werden hierdoor ook ongerust over een alternatieve therapie die het bedrijf nog steeds in ontwikkeling heeft. Aandelen Pfizer werden 3,7 procent lager gezet.