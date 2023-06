Het Amsterdamse experiment waarbij werkende mensen in de bijstand een zogeheten bijverdienpremie krijgen, is geslaagd. Dat meldt de gemeente Amsterdam maandag op basis van onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Dankzij de regeling gingen meer mensen aan het werk en werd de bestaanszekerheid van mensen in de bijstand verhoogd, aldus de onderzoekers.