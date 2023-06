Rekeningrijden kost burger mogelijk 7 tot 8 cent per kilometer

Hoe het systeem van rekeningrijden per 2030 eruit gaat zien, is nog bijna volledig afhankelijk van politieke keuzes, blijkt uit een reeks onderzoeken die het kabinet heeft laten doen. Afhankelijk van welke variant van rekeningrijden het kabinet kiest, verschillen de tarieven bijvoorbeeld tussen benzine-, diesel- of stekkerauto’s, maar de verwachting is nu dat het de burger ongeveer 7 tot 8 cent per kilometer zal kosten.