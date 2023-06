Onderzoek: industrie kan schoon worden, maar moet flink verbouwen

De Nederlandse industrie kan relatief snel verduurzamen, maar dat zal dan wel een behoorlijk andere industrie moeten worden dan de huidige. Dat is de kern van een verkennend onderzoek dat bureau CE Delft heeft gedaan in opdracht van Natuur & Milieu. Minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens nam het rapport maandag in ontvangst in Den Haag. Ze zei er „heel blij” mee te zijn, maar ze toonde zich ook kritisch over de bevindingen.