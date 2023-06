Energieconcerns zien nog tientallen jaren vraag naar aardgas

Terwijl klimaatactivisten hevig protesteren tegen investeringen in de fossiele industrie, is de boodschap van grote energieconcerns als Shell en Chevron dat er voor de transitie naar een groene toekomst nog veel meer aardgas nodig is. „Verkopers van lng (vloeibaar gemaakt aardgas) hebben er alle vertrouwen in dat de vraag naar gas nog tientallen jaren aanhoudt”, zegt Ben Cahill van het Centrum voor Strategische en Internationale Studies (CSIS), een denktank in Washington.