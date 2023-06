NAM vindt gaswinning in Groningen verhaal met „twee kanten”

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), die het gasveld in Groningen exploiteert, noemt de gaswinning in de door aardbevingen geplaagde provincie een verhaal met „twee kanten”. Het gas uit Groningen heeft veel leed veroorzaakt, maar volgens directeur Johan Atema ook „tientallen jaren Nederland en omliggende landen van betrouwbare energie voorzien en met haar opbrengsten in grote mate bijgedragen aan de welvaart in ons land”. Dat schrijft hij in een reactie op de definitieve stopzetting van de gaswinning door de Nederlandse regering.