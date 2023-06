De Groningse belangenorganisaties hebben tevreden gereageerd op het besluit om de gaswinning in Groningen dit najaar te stoppen. „Deze laatste stap is een hele kleine, maar goed dat hij is genomen”, zegt Jan Wigboldus, voorzitter van het Groninger Gasberaad. De Groninger Bodem Beweging (GBB) noemt het besluit „een mooie eerste stap”, maar maakt wel de kanttekening dat de gasputten nog niet definitief sluiten.