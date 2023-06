Duizenden liters vermoedelijk drugsafval gevonden vlakbij Budel

De politie heeft net over de Belgische grens bij het Brabantse dorp Budel vaten gevonden met in totaal 6000 liter vermoedelijk drugsafval en spullen voor het maken van drugs. Dat maakte het Belgische Openbaar Ministerie vrijdag bekend. Eerder meldde de Nederlandse politie de vondst van het drugsafval al. De vele tientallen vaten zouden liggen op de Bergbosweg bij Budel. Pas later bleken ze net op Belgisch grondgebied te liggen.