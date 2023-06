ING was donderdag de grootste daler in de AEX-index op het Damrak, die ook een verlies liet zien. De beurshandel stond vooral in het teken van de rentebesluiten van de centrale banken, waaronder die van de Bank of England. De Britse centrale bank zal de rente naar verwachting opnieuw verhogen, na het verrassende hoge inflatiecijfer in het Verenigd Koninkrijk in mei.