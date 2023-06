In Russische raketten worden onderdelen aangetroffen die zijn geproduceerd door bedrijven uit Europa, de Verenigde Staten en Japan. Dat bericht de Oekraïense nieuwssite The Kyiv Independent, dat onder meer het in Nederland gevestigde Nexperia noemt als producent. Het medium baseert zich op een intern document dat ook zou zijn gedeeld met ambassadeurs van G7-landen.