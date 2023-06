Coalitie Overijssel houdt ‘vragenuurtje’ voor gedeputeerden tegen

De vijf partijen die werken aan een coalitieakkoord in Overijssel zien niets in een openbaar vragenuurtje voorafgaand aan de benoeming van het nieuwe college van gedeputeerden. D66 had een motie ingediend waarin het voorstelde om de gedeputeerden in de Statenzaal te kunnen bevragen, voordat ze via een officiële stemming worden benoemd. BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en SGP, de vijf partijen die in de laatste fase van de onderhandelingen zitten, stemden daar tegen.