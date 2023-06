Dijkgraaf: oordeel over gevolgen wangedrag Wiersma niet aan mij

Minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) vindt dat minister Dennis Wiersma (Onderwijs) in de eerste plaats zelf moet bepalen wat de gevolgen zijn van de nieuwe melding van wangedrag. „Het is niet aan mij om daar een oordeel over te geven”, zegt Dijkgraaf over zijn collega Wiersma van het ministerie waar hij de baas is. Hij vindt ook dat het bij de partijen in de Tweede Kamer ligt, zegt Dijkgraaf vanuit Charleroi tijdens het staatsbezoek aan België.