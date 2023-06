Groningse BBB akkoord met versturen plan landelijk gebied

De BoerBurgerBeweging in Groningen gaat onder voorwaarden akkoord met het versturen van de conceptplannen van de provincie voor het landelijk gebied naar Den Haag. BBB-Statenlid Eddie van Marum had gedreigd dat tegen te houden. „Zolang er geen breed gedragen landbouwakkoord ligt, kunnen we niet onderhandelen met boeren omdat we niet weten wat de financiële gevolgen zijn”, zei hij. Maar als wordt geborgd dat er nog veranderingen in de provincieplannen mogelijk zijn, kan de brief de deur uit, aldus Van Marum.