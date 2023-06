Het ziet eruit als een plaatje uit lang vervlogen tijden. Maar niets is minder waar. In de binnenlanden van Brazilië is de ossenwagen nog steeds een gangbaar vervoermiddel. Voor handelswaar én personen. Het gebrek aan wegen of de belabberde kwaliteit ervan zorgt ervoor dat de primitieve kar met een stel koeien minstens zo betrouwbaar is als een auto.