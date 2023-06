CDA-leider Wopke Hoekstra wil woensdag nog geen duidelijkheid geven wanneer zijn partij opnieuw wil onderhandelen over de stikstofparagraaf van het regeerakkoord. Aanvankelijk wilde hij wachten op het een landbouwakkoord voordat de coalitiepartijen verder zouden praten over stikstof. Maar het landbouwakkoord is woensdag definitief geklapt.