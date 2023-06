Gezamenlijke provincies: landbouwakkoord zou steun in rug zijn

Afgevaardigde van de provincies bij het overleg over het landbouwakkoord Elies Lemkes-Straver hoopt dat er zo snel mogelijk alsnog concrete maatregelen voor de hervorming van de landbouw op tafel komen nu het akkoord daarover is mislukt. Het landbouwakkoord zou volgens het Interprovinciaal Overleg (IPO) „een belangrijke steun in de rug” vormen voor de gebiedsprogramma’s van de provincies. Die gaan over de toekomst van het landelijk gebied.