LTO-voorman miste herstel van vertrouwen maar zet deur op kier

Voorzitter Sjaak van der Tak van boerenorganisatie LTO miste uiteindelijk stappen van het kabinet die tot herstel van vertrouwen zouden hebben geleid. Dat zei hij woensdag in WNL-televisieprogramma Goedemorgen Nederland. Maar een terugkeer van LTO bij het landbouwoverleg op een later moment sluit hij niet uit. „Laat het zo zijn dat het kabinet iets bedenkt waardoor we verder kunnen, zodat we wel in de tweede helft van het jaar overleg kunnen plegen.”