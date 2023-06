VluchtelingenWerk Nederland is op zoek naar 1500 extra vrijwilligers vanwege de druk op de asielopvang. Vooral in noodopvanglocaties zijn extra handen nodig, omdat vluchtelingen steeds langer in opvanglocaties verblijven die niet geschikt zijn voor langdurig verblijf. Momenteel heeft de organisatie ruim 9000 vrijwilligers in ons land.