Ook klimaatminister Rob Jetten vindt het „teleurstellend” dat LTO is gestopt met het overleg over een landbouwakkoord en dat daarmee de kans op zo’n akkoord behoorlijk is geslonken. Het klimaatdoel voor de boerensector - 5 megaton minder CO2 - blijft staan, benadrukt de bewindsman. Zonder akkoord zal het kabinet misschien eenzijdig moeten ingrijpen, verwacht Jetten.