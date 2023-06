Den Haag over Extinction Rebellion: blokkade is geen demonstratie

De gemeente Den Haag wil niet dat Extinction Rebellion weer gaat proberen de snelweg A12 te blokkeren. „De acties zijn duidelijk gericht op dwang, ontwrichting en blokkade. Alle pogingen die we eerder hebben gedaan om een alternatieve plek te bieden, hebben ze structureel genegeerd. We staan deze blokkades niet toe. Ze zijn van harte welkom om te demonstreren, maar een blokkade is geen demonstratie”, zegt de woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen.