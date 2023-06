De omstandigheden in crisisnoodopvanglocaties in ons land zijn „beschamend en abominabel”. Dat zegt Dorothee Greven, die als hulpverlener werkt in enkele opvanglocaties voor asielzoekers in Noord- en Zuid-Holland. Ze herkent „een hoop” in de situatie zoals die door het Rode Kruis, Dokters van de Wereld en expertisecentrum Pharos wordt omschreven na onderzoek.