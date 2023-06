Telecomconcern KPN koploper in licht lagere AEX-index

De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is maandag lager geopend. Telecomconcern KPN was koploper in de hoofdindex, geholpen door een positief analistenrapport van de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley. Verder lijken beleggers wat terughoudend. Op richting vanuit New York hoeven ze niet te rekenen. De financiële markten op Wall Street blijven gesloten vanwege Juneteenth, een dag waarop de afschaffing van de slavernij in de Verenigde Staten wordt herdacht.