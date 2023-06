De Nederlandse industrie probeert met een open brief aandacht te krijgen voor de vergroeningsinitiatieven in de sector. In de brief, die verscheen in het AD, de Volkskrant en enkele onlinemedia, stellen de bedrijven al veel plannen te hebben en de uitstoot in 2030 met zeker 55 procent terug te gaan brengen. Maar de afschaffing van fossiele subsidies helpt daarbij niet, waarschuwt de industrie.