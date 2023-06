Zo’n 32.000 mensen die in Russische gevangenissen gerekruteerd werden om militaire dienst te doen in Oekraïne zijn inmiddels naar huis teruggekeerd. Dat stelt Jevgeni Prigozjin, het hoofd van het Russische huurlingenleger Wagner Groep, in een op Telegram ingesproken boodschap. Wie een contract tekende om zes maanden te vechten in Oekraïne, kreeg nadien gratie.