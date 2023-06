Een 57-jarige automobilist is overleden nadat hij vrijdag met zijn auto in Loenersloot in de provincie Utrecht te water was geraakt. Dat gebeurde op de N201. Zeker vijf omstanders wisten de man uit de auto te halen. De man werd in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht. De politie meldt zondag dat de bestuurder alsnog is overleden.