Neerslagtekort nadert dat van recorddroge jaar 1976

Het neerslagtekort in Nederland gaat snel omhoog. Het tekort is nu bijna net zo groot als in juni 1976. Dat jaar staat bekend als het droogste ooit in Nederland. Het tekort aan regen ligt nu ruim boven dat van de vijf procent droogste jaren, blijkt uit de monitor van weerinstituut KNMI en staat nu gemiddeld op 148 millimeter. Omdat er wat regen wordt verwacht zal het tekort deze week iets afnemen, maar nog boven dat van de vijf procent droogste jaren blijven.