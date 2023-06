Wat eten we vandaag? En wat eten we morgen?

De broodmaaltijden in Nederland zijn vrij voorspelbaar, maar het diner is doorgaans elke dag anders. Gelukkig is het zelden echt een ”verassing”. Want dan is de warme hap met iets te veel vuur bereid en is ook de sfeer aangebrand. Voor de traditionele Hollandse pot blijft verhitting wel nodig, want anders liggen aardappelen, groente en vlees wel erg rauw op de maag. Dat geldt ook voor multiculturele menu’s met pasta, rijst of soja, exotische groenten, vreemde vogels en meer of minder verse vis. Voor sommigen blijft dat even slikken: zij vinden buitenlandse invloeden maar moeilijk te verteren. Maar de luxe om elke dag zoveel keus te hebben is natuurlijk bijzonder.